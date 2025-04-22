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20:38, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о желании получить ЗАЭС под контроль Украины

Зеленский: Только Украина может быть оператором ЗАЭС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Оператором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть только Украина. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав», — сообщил Зеленский журналистам.

21 марта стало известно, что Украина надеется вернуть себе ЗАЭС с помощью США. Как рассказали источники Reuters в украинской энергетике, президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали возможность управления Вашингтона украинскими атомными электростанциями.

На сообщения о возможной передаче ЗАЭС отреагировал МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что такое развитие событий невозможно, так как станция является российским ядерным объектом.

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