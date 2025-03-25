МИД России отреагировал на сообщения о возможной передаче ЗАЭС

МИД России назвал недопустимой передачу ЗАЭС Украине или другой стране

Передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине или другой стране невозможна, так как она является российским ядерным объектом. Об этом заявили в МИД России.

«Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем в МИД назвали недопустимой совместную эксплуатацию Запорожской АЭС с каким-либо государством. В ведомстве объяснили, что в мировой практике нет таких прецедентов. Также это не позволит должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность и урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике сообщило, что на Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС. Так, украинский лидер Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу передать контроль над украинскими АЭС Вашингтону.