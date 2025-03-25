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21:00, 25 марта 2025Бывший СССР

МИД России отреагировал на сообщения о возможной передаче ЗАЭС

МИД России назвал недопустимой передачу ЗАЭС Украине или другой стране
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине или другой стране невозможна, так как она является российским ядерным объектом. Об этом заявили в МИД России.

«Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем в МИД назвали недопустимой совместную эксплуатацию Запорожской АЭС с каким-либо государством. В ведомстве объяснили, что в мировой практике нет таких прецедентов. Также это не позволит должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность и урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике сообщило, что на Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС. Так, украинский лидер Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу передать контроль над украинскими АЭС Вашингтону.

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