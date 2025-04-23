Жильцы московского ЖК пожаловались на регулярные фекальные потопы

Жильцы ЖК застройщика «Самолет» в Москве пожаловались на частые фекальные потопы

Жильцы жилого комплекса (ЖК) «Большое Путилково» от застройщика «Самолет» в Москве пожаловались на регулярные фекальные потопы. В домах по несколько раз в месяц прорывает канализационные трубы, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам владельцев квартир, ЖК превращается в Атлантиду — дому еще нет и двух лет, а потопы случаются часто. Дурно пахнущей жижей регулярно заливает кладовки и личные вещи жильцов. На этом фоне перестают работать лифты и портится ремонт в помещениях.

При этом пострадавшие вынуждены своими силами бороться с коммунальными авариями. Россиянам приходится выгребать воду ведрами и швабрами. Также жильцы пожаловались, что из-за повышенной влажности на стенах начала образовываться опасная для здоровья плесень.

Ранее на постоянные фекальные потопы и тараканов пожаловались жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге. По словам россиян, все из-за того, что здание находится ниже уровня проезжей части, а канализационные системы устроены так, что засоры в соседних домах льются в подвал вышеуказанной постройки.