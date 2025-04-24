Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 24 апреля 2025Россия

19-летнюю россиянку нашли без признаков жизни на площадке после домогательств отчима

В Петербурге девушку нашли без признаков жизни после домогательств отчима
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 19-летнюю девушку нашли без признаков жизни на детской площадке у дома на улице Евдокимова после домогательств отчима, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, все произошло осенью 2024 года. Обидчика горожанки удалось задержать. Мужчина признался, что с 2017 по 2020-й неоднократно домогался своей падчерицы и совершал развратные вещи.

По факту случившегося с петербурженкой возбудили уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор, где он ожидает избрания меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Тыве задержали мужчину за надругательства над падчерицей на протяжении шести лет. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что прошлом россиянин имел проблемы с законом. У потерпевшей есть еще три младшие сестры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

    Возможное сокращение нефтяных доходов России оценили

    Метеоролог предупредил об угрожающих России природных пожарах

    Названа дата возвращения экипажа Shenzhou-19 на Землю

    Готовившие по заданию Украины теракт в Нижегородской области попали на видео

    Россиян задумали удивить пивом из Африки и Бразилии

    В Кремле рассказали о планах Путина ко Дню Победы

    Большинство россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска

    Пьяный россиянин угрожал расправой экипажу самолета и ударил попутчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости