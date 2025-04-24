19-летнюю россиянку нашли без признаков жизни на площадке после домогательств отчима

В Петербурге девушку нашли без признаков жизни после домогательств отчима

В Санкт-Петербурге 19-летнюю девушку нашли без признаков жизни на детской площадке у дома на улице Евдокимова после домогательств отчима, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, все произошло осенью 2024 года. Обидчика горожанки удалось задержать. Мужчина признался, что с 2017 по 2020-й неоднократно домогался своей падчерицы и совершал развратные вещи.

По факту случившегося с петербурженкой возбудили уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор, где он ожидает избрания меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Тыве задержали мужчину за надругательства над падчерицей на протяжении шести лет. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что прошлом россиянин имел проблемы с законом. У потерпевшей есть еще три младшие сестры.