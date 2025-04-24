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14:04, 24 апреля 2025Мир

Администрация Трампа попыталась вычислить евреев среди американских профессоров

Intercept: В США попытались выяснить, кто из профессоров колледжа еврей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа направила личные сообщения профессорам колледжа при Колумбийском университете с вопросом об их еврейском происхождении. Об этом сообщает издание Intercept со ссылкой на получателей сообщений.

«То, что правительство пишет на личные телефоны, чтобы попытаться выяснить, кто из нас еврей — ужасно зловеще», — заявила доцент колледжа Барнард Дебби Бехер.

Сообщается, что опрос проводился в рамках расследования возможной дискриминации в колледже. Преподавателям предлагалось выбрать один из вариантов ответа: «Я еврей»; «Я израильтянин»; «У меня еврейские/израильские корни»; «Я исповедую иудаизм»; «Другое». При этом представители колледжа пояснили, что сотрудники не обязаны были отвечать на анкету.

В сентябре прошлого года президент Трамп в преддверии выборов заявил, что в случае его поражения еврейская община якобы будет к этому причастна.

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