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19:46, 24 апреля 2025Ценности

Алена Водонаева снялась в прозрачном бюстгальтере и панталонах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал VODA

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в прозрачном кружевном бюстгальтере белого цвета с косточками. Также она надела трусы-шорты свободного кроя в тон, оформленные оборками, и распустила волосы.

«Утро началось с массажа. И, да, я в панталонах. Кто-нибудь еще их носит?» — поинтересовалась у подписчиц экс-звезда реалити-шоу «Дом-2».

Пользователи сети ответили на вопрос ведущей в комментариях. «Всю жизнь ношу», «Я ношу! Обожаю, очень мило и женственно», «На самом деле это гораздо удобнее, чем обычные трусы или стринги», «Я бы надевала в жару, если бы на улице не было мужчин», — заявили юзеры.

Ранее в апреле Алена Водонаева также раскрыла многомиллионную сумму трат на зубы.

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