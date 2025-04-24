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17:59, 24 апреля 2025Силовые структуры

Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

Минюст внес американскую НПО Hope Harbor Society в список нежелательных
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минюст России внес американскую организацию Hope Harbor Society в список нежелательных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Hope Harbor Society (общество «Гавань надежды») из США находится в перечне.

Неправительственная организация (НПО), основанная в январе 2024 года, занимается объединением сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют и проводят протестные антироссийские акции в США и других странах. На таких мероприятиях они демонстрируют флаги легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической) и Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

НПО собирает деньги для Вооруженных сил Украины и распространяет фейки о Российской армии.

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