В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

Эксперт Радченко: Введение штрафов за аренду жилья без договора бессмысленно

Штрафы за сдачу квартиры внаем без договора рискуют оказаться неэффективными. Такое предположение в беседе с «Известиями» выдвинула президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По опыту эксперта, официально, по договору, сдается лишь каждая десятая квартира в России. «Желание депутатов ввести штрафы бессмысленно — как доказать, что жилье сдают неофициально? Это нереально», — заявила собеседница газеты. Проверить, являются ли ваши соседи арендодателями, тяжело, если жильцы не нарушают порядок. На иной случай в государстве, по словам Радченко, уже существуют свои механизмы реагирования, доказавшие эффективность.

В действительности же проблема заключается в системе налогообложения, убеждена Радченко. В качестве примера она приводит европейский порядок сбора налогов с аренды жилья. На Западе аренда жилья вычитается из налогооблагаемой базы, и квартирант, подавая документы в налоговые органы, платит налог лишь с оставшейся суммы. Таким образом, как подчеркивает Радченко, государство поддерживает арендаторов, а система действует прозрачно.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который должен обязать россиян письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры внаем. В частности, речь идет о случаях, если жилье сдается без договора. Негативно такую инициативу оценила и адвокат Светлана Добровольская. Она отметила, что такая мера нарушает исключительное право людей на свободу владения и распоряжения имуществом.