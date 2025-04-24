«Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака. Кто они и как связаны с Россией?

Графиня Наташа Румянцофф-Пашкевич развелась с эрцгерцогом Австрийским

Эрцгерцог Александр Австрийский, которого называли «самым красивым» аристократом Европы, и наследница российских дворян, графиня Наташа Румянцофф-Пашкевич, расторгли свой брак, не продлившийся и двух лет. Новость о расставании в высших кругах общества прогремела по всем европейским таблоидам. «Лента.ру» разобралась, кто это такие и как Наташа Румянцофф-Пашкевич на самом деле связана с Россией.

Когда была свадьба аристократов

Александр Австрийский и Наташа Румянцофф-Пашкевич сыграли свадьбу 30 сентября 2023 года. На церемонию съехался высший свет всей Европы, включая двух действующих монархов: люксембургского Великого герцога Анри и бельгийскую королеву Матильду. Также присутствовали Мишель IV, 14-й принц де Линь, с супругой Элеонорой и принц Амори Бурбон-Пармский.

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Как утверждает источник Daily Mail, спустя всего полтора года отношения эрцгерцога и графини ухудшились до такой степени, что они решили жить по отдельности. Позднее они развелись, и Наташа снова взяла девичью фамилию Румянцофф.

Тревожные звоночки появились еще в феврале 2025 года, когда в День святого Валентина Наташа опубликовала не фотографию с мужем, как сделала в прошлом году, а активно писала о работе. Она владеет ивент-агентством, организовывающим свадьбы, корпоративы и прочие развлекательные мероприятия. Судя по всему, когда отношения в паре начали портиться, Наташа с головой ушла в работу.

Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Как Наташа Румянцофф-Пашкевич связана с Россией?

Наташа появилась на свет в семье графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, родившегося в Российской империи в 1906 году. Он был офицером Иностранного легиона, а затем вступил в ряды французской армии и дослужился до бригадного генерала. Впрочем, о судьбе Николая мы знаем только из его мемуаров, посмертно изданных его сыном Николя.

Согласно книге, с 1927 по 1936 год Румянцев-Пашкевич служил в Тунисе и Марокко. За военные заслуги его удостоили французского гражданства в июле 1939 года. В годы Второй мировой войны попал в штаб генерала Шарля де Голля, а в июне 1944 года участвовал в высадке в Нормандии. В послевоенные годы служил в Индокитае, а позже — в Северной Африке. Только в 1961 году он вернулся во Францию, где вскоре вышел в отставку.

За многочисленные военные заслуги Румянцев-Пашкевич награжден французским орденом Почетного легиона, американским крестом «За выдающиеся заслуги», английским Военным крестом и другими знаками почета.

В своих мемуарах «Рум: спаги генерала де Голля» Румянцев-Пашкевич утверждал, что происходит из старинного русского рода Румянцевых. В аннотации к книге сын и вовсе без ложной скромности называет его одним из незаслуженно забытых героев XX века.

Соратник генерала де Голля, выдающийся офицер и необыкновенная личность, граф Николай Александрович Румянцев пережил все потрясения XX века с присущими ему необычайной страстью, свободой духа и юмором. Он был сыном павшего на поле брани во время Второй Балканской войны генерала армии императора Николая II, иммигрировал во Францию ​​во время Русской революции 1917 года, сыграл ведущую роль в победе союзников и поучаствовал во всех исторических событиях. Этот воин, которого генерал де Голль ласково называл Ле Рум, познал великолепие Парижа 1930-х годов, Иностранный легион, испанские тюрьмы Сеуты, из которых он эффектно сбежал, чтобы присоединиться к французскому сопротивлению; битву при Эль-Аламейне и был первым, кто прибыл к подножию Триумфальной арки в августе 1944 года с 1-м маршевым полком марокканских спаги 2-й бригады из аннотации к мемуарам Николя Румянцева-Пашкевича

Стоит отметить, что, по данным историка Марлен Эйлерс Кениг, род графов Румянцевых по мужской линии угас с 1838 года. А значит, не очень понятно, насколько можно доверять его мемуарам в целом.

Фото: @coutureandroyals

Кто такой эрцгерцог Александр Австрийский?

Александр — младший сын эрцгерцога Карла Кристиана Австрийского, чьим дедом был последний император Австро-Венгрии Карл, и Марии Астрид Люксембургской — старшей сестры люксембургского Великого герцога Анри, правящего страной.

В 1970-е годы пресса считала Марию Астрид вероятной невестой британского принца Чарльза (сейчас он занимает британский престол и зовется не Чарльзом, а Карлом III).