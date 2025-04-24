«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч машин Lada из-за одной проблемы

«АвтоВАЗ» отзовет 47,1 тысячи Lada для установки систем вызова экстренных служб

Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» решило отозвать в общей сложности 47,1 тысячи автомобилей Lada из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). О массовой кампании сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат Lada, реализованные с октября 2021-го по август 2023 года. Речь идет о 22 731 автомобиле Vesta и 24 408 машинах Largus. На всех этих транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления СВЭОС, уточнили в ведомстве.

Владельцев попадающих под отзывную кампанию автомобилей проинформируют путем рассылки писем или по телефону. После этого им нужно будет отправить машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Узнать, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, воспользовавшись интерактивным поиском на сайте Росстандарта. Для этого в поисковую строчку необходимо вставить VIN-код.

В 2024 году чаще всего попадали под отзыв в России автомобили китайского бренда Haval. На доработку были отправлены 32 156 внедорожников F7 и F7x. В топ-3 по этому показателю также попали Skoda Rapid (31 741 отозванная машина) и Kia Sportage (29 141 единица). Таким образом, отзывная кампания Lada станет самой масштабной за последний год.