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16:27, 24 апреля 2025Бывший СССР

Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк: Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с боевиком «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) из-за участия в массовых изнасилованиях украинских мобилизованных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк.

«Появилось видео, на котором запечатлены издевательства и избиение военнослужащего (...). По данным, полученным от пленных с харьковского направления, жертвой оказался Николай В. из так называемого РДК», — рассказал чиновник.

Отмечается, что к похищению боевика причастны бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе добровольческого отряда территориальной обороны «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее российские войска выбили «Азов» из Валентиновки в Донецкой народной республике. По сообщению Минобороны России, в боях на этом направлении российским военным удалось уничтожить более двух тысяч бойцов ВСУ.

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