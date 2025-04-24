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11:09, 24 апреля 2025Россия

Бронеавтомобиль на скорости сбил ребенка в столице российского региона

Бронеавтомобиль на скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Уфе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ГТРК «Башкортостан»

Бронеавтомобиль на скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Уфе. Об этом сообщает «ГТРК "Башкортостан"» во «ВКонтакте».

Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как школьник с рюкзаком — на вид, учащийся второго-третьего класса — выбегает на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, и в него врезается не успевшая затормозить бронемашина.

Тип бронеавтомобиля не указан, однако его конструктивные особенности позволяют предположить, что наехавшая на ребенка техника — бронемашина «Тигр».

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что бронетранспортер переехал легковушку с водителем в Махачкале, спасти мужчину не удалось.

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