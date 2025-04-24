Бывшему сотруднику СК запросили срок за незаконное преследование совладельцев Merlion

Прокурор запросил 24 года для полковника СК Киреева за вымогательство у Merlion

Прокурор запросил 24 года колонии строгого режима и штраф в размере полумиллиарда рублей для бывшего сотрудника Следственного комитета (СК) России Александра Киреева, обвиняемого в организации преступного сообщества для незаконного уголовного преследования совладельцев IT-компании Merlion. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Его гражданскому сообщнику — Денису Николаеву — гособвинитель запросил 21 год лишения свободы и такой же штраф. Прения сторон проходят в Хорошевском районном суде Москвы.

Ранее полковнику предъявили обвинения по восьми уголовным статьям, среди них — мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. Следствие считает его одним из основных фигурантов так называемого «дела решальщиков», которые вымогали 15 миллиардов рублей у совладельцев Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.

