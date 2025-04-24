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09:25, 24 апреля 2025Россия

Четыре поселка в российском регионе засыпало пеплом из-за извержения вулкана

На Камчатке четыре поселка засыпало пеплом после извержения вулкана Безымянный
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке четыре населенных пункта оказались засыпаны пеплом после извержения вулкана Безымянный. Об этом сообщило управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Как уточняется, под пеплопад попали поселки Лазо, Атласово и Таежное Мильковского округа. Кроме того, под пеплопад впоследствии попало село Долиновка.

Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Он движется в северо-восточном направлении вглубь полуострова, в зоне возможного воздействия находится поселок Ключи Усть-Камчатского округа, где также может выпасть пепел.

Безымянному присвоили «красный» код авиационной опасности. В районе его активности нет туристических групп, спасатели рекомендовали жителям не покидать свои дома без необходимости.

«В случае выхода на свежий воздух надень респиратор или марлевую повязку. Если во время пеплопада ты находился на улице, не вноси одежду в дом», — напомнили в МЧС о правилах поведения при пеплопаде.

21 апреля на Камчатке началось извержение Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии. Его высота составляет около 4800 метров над уровнем моря. Вулкан располагается почти в 400 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от поселка Ключи.

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