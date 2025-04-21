Начало извержения самого высокого вулкана Евразии на Камчатке попало на видео

В сети появились кадры начала извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке

В сети появились кадры начала извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Их публикует Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Telegram-канале.

На кадрах видно начало свечения в вершинном кратере вулкана, после начала которого все вокруг темнеет. Также на видеозаписи замечены световые вспышки.

«Свечение над кратером вулкана связано со стромболианским типом извержения», — пояснили специалисты.

Ключевская сопка на Камчатке начала извергаться в воскресенье, 20 апреля. Более недели назад, 12 апреля, на Камчатке также началось извержение вулкана Безымянный.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет около 4800 метров над уровнем моря. Вулкан располагается почти в 400 километрах к северо-востоку от Петропавловка-Камчаткого и в 30 километрах от поселка Ключи. Последний раз вулкан извергался осенью 2023 года.