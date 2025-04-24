Число посетителей храма в момент атаки БПЛА ВСУ раскрыли

Shot: В храме Новый Иерусалим в момент атаки БПЛА ВСУ были 4 человека

В храме Новый Иерусалим в Белгородской области в момент атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предварительно, посетители святыни не пострадали.

Уточняется, что изначально храм атаковали два FPV-дрона. После начала возгорания еще два БПЛА нанесли удар. Несмотря на продолжающиеся атаки, люди пытались потушить огонь.

Ранее сообщалось, что Украина ударила по храму беспилотником «Баба Яга». В результате атаки начался пожар. Храм тушили спасатели и местные жители. Несмотря на их усилия, святыня полностью сгорела.