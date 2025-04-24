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23:38, 24 апреля 2025Россия

Число посетителей храма в момент атаки БПЛА ВСУ раскрыли

Shot: В храме Новый Иерусалим в момент атаки БПЛА ВСУ были 4 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

В храме Новый Иерусалим в Белгородской области в момент атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предварительно, посетители святыни не пострадали.

Уточняется, что изначально храм атаковали два FPV-дрона. После начала возгорания еще два БПЛА нанесли удар. Несмотря на продолжающиеся атаки, люди пытались потушить огонь.

Ранее сообщалось, что Украина ударила по храму беспилотником «Баба Яга». В результате атаки начался пожар. Храм тушили спасатели и местные жители. Несмотря на их усилия, святыня полностью сгорела.

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