Депутат Рады рассказал об одном совете Зеленскому от чиновников из США

Нардеп Железняк: В США Зеленскому посоветовали меньше говорить для СМИ

В США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому меньше говорить для СМИ. Подробности встреч украинских и американских чиновников рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Если есть какой-то совет, который мы слышали на многих встречах здесь в Вашингтоне (от симпатиков Украины), то этот совет звучит так: пожалуйста, посоветуйте вашему президенту меньше давать комментарии в СМИ. Это не помогает сейчас», — написал Железняк.

Нардеп также выразил в публикации полное согласие с этим. Он подчеркнул, что у Зеленского есть «эффективные советчики» по отношениям с США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе Украины признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по завершению конфликта.

