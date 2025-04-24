Дубинский: Зеленский готовится к поражению Киева и партизанской войне

Украинские власти и президент республики Владимир Зеленский готовятся к поражению Киева на поле боя и начале партизанской войны. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если помните, то в конце 2021-го [президент США Джо] Байден (...) начал готовить Украину к партизанской войне. Поэтому сюда, в основном, шли "джавелины". Сейчас Зеленский готовится повторить этот подход, если ему удастся сорвать мирные переговоры», — написал он.

По словам депутата, с этой целью на Украине открываются «центры национального сопротивления». Он добавил, что это необходимо, чтобы украинский лидер мог «дальше изображать из себя генералиссимуса».

В апреле замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что власти хотят запустить в каждой области «Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению». Она отметила, что учреждения должны будут утверждать планы подготовки граждан, обучением которых займутся ветераны боевых действий.