Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 24 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил действия Зеленского подготовкой к партизанской войне

Дубинский: Зеленский готовится к поражению Киева и партизанской войне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские власти и президент республики Владимир Зеленский готовятся к поражению Киева на поле боя и начале партизанской войны. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если помните, то в конце 2021-го [президент США Джо] Байден (...) начал готовить Украину к партизанской войне. Поэтому сюда, в основном, шли "джавелины". Сейчас Зеленский готовится повторить этот подход, если ему удастся сорвать мирные переговоры», — написал он.

По словам депутата, с этой целью на Украине открываются «центры национального сопротивления». Он добавил, что это необходимо, чтобы украинский лидер мог «дальше изображать из себя генералиссимуса».

В апреле замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что власти хотят запустить в каждой области «Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению». Она отметила, что учреждения должны будут утверждать планы подготовки граждан, обучением которых займутся ветераны боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

    Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО из-за отсутствия вакансий

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ на турецком бронетранспортере

    В МИД раскрыли цели диалога с США по Украине

    Назван легкий способ продлить жизнь

    Россияне заполонили пляжи в ОАЭ и превратили их в «Дубайскую область»

    В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

    Жестоко избитый в школе подросток из Москвы вышел на связь и записал видео

    Депутат Рады объяснил действия Зеленского подготовкой к партизанской войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости