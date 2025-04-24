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13:19, 24 апреля 2025Силовые структуры

Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

В Тыве задержали директора дома-интерната за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тыве задержали директора дома-интерната за мошенничество. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, с марта по сентябрь 2024 года женщина выполняла обязанности директора дома-интерната. Она должна была обеспечивать постояльцев необходимыми товарами. Но вместо этого она вносила недостоверную информацию о покупках и присваивала себе денежные средства. От ее действий пострадало более 70 человек, сумма ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей.

Подозреваемую задержали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее сообщалось, что сына основателя «Вымпелкома» заочно осудили по делу о хищениях.

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