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00:36, 24 апреля 2025Экономика

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В ночь на четверг, 24 апреля, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Оперштаб объявил о приостановке движения по переправе в 0:21 по московскому времени. Причины такого решения не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Республикой Крым менее чем за час. Попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 20:40 по московскому времени.

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