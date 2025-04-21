Система ПВО сбила пять БПЛА в российском регионе

Минобороны: Система ПВО сбила 5 БПЛА в Крыму

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 20:40 по мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массовом налете украинских дронов. Он уточнил, что под удар попали восемь населенных пунктов. В результате случившегося никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения. В частности, стало известно о возгорании кровли хозпостройки в Шебекино.