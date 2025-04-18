Российский регион подвергся массовому налету дронов ВСУ

Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на восемь белгородских населенных пунктов

Белгородская область подверглась массовому налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино дрон удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в результате взрыва загорелась кровля хозпостройки.

«В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом — пробита кровля, повреждены окна и забор. В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля», — написал он.

Ударам подверглись также села Долгое, Мокрая Орловка, Новоалександровка и Грузское. Во всех перечисленных случаях, судя по сообщению главы области, пострадавших нет.

В ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морем, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.