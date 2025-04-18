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20:43, 18 апреля 2025Россия

Российский регион подвергся массовому налету дронов ВСУ

Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на восемь белгородских населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Белгородская область подверглась массовому налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино дрон удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в результате взрыва загорелась кровля хозпостройки.

«В Белгородском районе в селе Устинка дрон атаковал частный дом — пробита кровля, повреждены окна и забор. В селе Бессоновка от удара беспилотника по предприятию повреждена кровля складского помещения. В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля», — написал он.

Ударам подверглись также села Долгое, Мокрая Орловка, Новоалександровка и Грузское. Во всех перечисленных случаях, судя по сообщению главы области, пострадавших нет.

В ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морем, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.

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