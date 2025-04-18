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07:06, 18 апреля 2025Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников самолетного типа

Минобороны РФ: В ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по России 56 дронов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь с 17 на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки дронов самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что всего российские бойцы сбили и перехватили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 27 аппаратов — были выпущены по Воронежской области, еще 12 — по Белгородской, столько же — над Азовским морни, три — над Крымом и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Как рассказали в Минобороны, Вооруженным силам России удалось сбить и перехватить все БПЛА.

Ранее власти Белгородской области сообщили о смерти двух бойцов при ударе дрона ВСУ.

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