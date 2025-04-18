Власти сообщили о смерти двух российских бойцов самообороны при ударе дронов ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о смерти двух бойцов самообороны при ударе БПЛА ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти двух бойцов самообороны при ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление чиновник опубликовал в Telegram.

По сообщению представителя власти, трагедия произошла во время дежурства бойцов.

«Большое горе для всех нас (...) Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — высказался Гладков.

В Минобороны России сообщили, что всего в ночь с 17 на 18 апреля ВСУ выпустили по территории России 56 беспилотников.