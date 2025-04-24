Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал

Американская актриса Джессика Альба снялась в зеленом бикини на фоне моря и скал

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в темно-зеленом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила цветным парео.

Ранее Джессика Альба показала архивное фото в откровенном образе. Знаменитость поделилась кадром, сделанном во время съемок фильма «Город грехов». Известно, что Альба исполнила в этой кинокартине роль танцовщицы Нэнси Каллахан.