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09:43, 24 апреля 2025Ценности

Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал

Американская актриса Джессика Альба снялась в зеленом бикини на фоне моря и скал
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicaalba

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в темно-зеленом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила цветным парео.

Ранее Джессика Альба показала архивное фото в откровенном образе. Знаменитость поделилась кадром, сделанном во время съемок фильма «Город грехов». Известно, что Альба исполнила в этой кинокартине роль танцовщицы Нэнси Каллахан.

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