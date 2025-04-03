Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 3 апреля 2025Ценности

Джессика Альба показала архивное фото в откровенном образе

Актриса Джессика Альба показала фото в кожаном бикини со съемок «Города грехов»
Мария Винар

Фото: @rodriguez / @frankmillerofficial

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала архивное фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась кадром, сделанном во время съемок фильма «Город грехов». Известно, что Альба исполнила в этой кинокартине роль танцовщицы Нэнси Каллахан. Так, актриса предстала на размещенном снимке в кожаном бикини, состоящем из бюстгальтера со стразами и трусов с низкой посадкой. Кроме того, на ней были сапоги с голенищем до бедер и перчатки с бахромой.

«20 лет как вышел "Город грехов". Вечно благодарна всему актерскому составу, команде и, конечно же, Нэнси Каллахан. Какие приятные воспоминания и время», — подписала звезда пост, который набрал 188 тысяч лайков.

В марте Джессика Альба похвасталась фигурой в откровенном виде на пляжном фото.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    Политолог назвал проигравшего в таможенной войне с США

    Штурмовые группы ВСУ покинули позиции у границы Белгородской области и пытались бежать

    В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра

    Япония занялась отправкой посадочного модуля на Марс

    Россиянка описала мужчин в Италии словами «живут с мамой до 40 лет и гордятся этим»

    В США объяснили решение не вводить пошлины против некоторых стран

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

    Украинца осудят за попытки теракта в отношении высокопоставленных российских офицеров

    В США выступили с предупреждением насчет переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше