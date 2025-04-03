Актриса Джессика Альба показала фото в кожаном бикини со съемок «Города грехов»

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала архивное фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась кадром, сделанном во время съемок фильма «Город грехов». Известно, что Альба исполнила в этой кинокартине роль танцовщицы Нэнси Каллахан. Так, актриса предстала на размещенном снимке в кожаном бикини, состоящем из бюстгальтера со стразами и трусов с низкой посадкой. Кроме того, на ней были сапоги с голенищем до бедер и перчатки с бахромой.

«20 лет как вышел "Город грехов". Вечно благодарна всему актерскому составу, команде и, конечно же, Нэнси Каллахан. Какие приятные воспоминания и время», — подписала звезда пост, который набрал 188 тысяч лайков.

В марте Джессика Альба похвасталась фигурой в откровенном виде на пляжном фото.