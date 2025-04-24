Экс-чиновник НАТО объяснил позицию ЕС по территориям Украины

Экс-чиновник НАТО Гранд: В ЕС согласны на компромисс по украинским территориям

Большинство лидеров стран Европейского союза (ЕС) согласны, что Украина должна пойти на компромисс по вопросу территорий, однако есть определенное условие. Об этом заявил Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, который возглавляет оборонные исследования в Европейском совете по международным отношениям, пишет газета New York Times (NYT).

Эксперт объяснил позицию ЕС, отметив, что будущий компромисс не должен быть навязанным ни Евросоюзу, ни украинской стороне. «Цель состоит в том, чтобы дать Киеву возможность договориться о приемлемом для себя окончании войны с достаточной помощью в сфере безопасности и гарантиями сдерживания России в будущем, в идеале с американской финансовой и военной помощью», — отмечает NYT.

Ранее научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро заявил, что ЕС не удастся сохранить единство по Украине в случае выхода США из переговорного процесса по уреглированию украинского кризиса. Эксперт предрек раскол объединению из-за темы Украины без поддержки Вашингтона. По его словам, источником единства ЕС являются американцы.

Шапиро подчеркнул, что европейцы всегда были «в слабой позиции, чтобы противостоять США».