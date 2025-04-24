Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 24 апреля 2025Мир

Экс-чиновник НАТО объяснил позицию ЕС по территориям Украины

Экс-чиновник НАТО Гранд: В ЕС согласны на компромисс по украинским территориям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Большинство лидеров стран Европейского союза (ЕС) согласны, что Украина должна пойти на компромисс по вопросу территорий, однако есть определенное условие. Об этом заявил Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, который возглавляет оборонные исследования в Европейском совете по международным отношениям, пишет газета New York Times (NYT).

Эксперт объяснил позицию ЕС, отметив, что будущий компромисс не должен быть навязанным ни Евросоюзу, ни украинской стороне. «Цель состоит в том, чтобы дать Киеву возможность договориться о приемлемом для себя окончании войны с достаточной помощью в сфере безопасности и гарантиями сдерживания России в будущем, в идеале с американской финансовой и военной помощью», — отмечает NYT.

Ранее научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро заявил, что ЕС не удастся сохранить единство по Украине в случае выхода США из переговорного процесса по уреглированию украинского кризиса. Эксперт предрек раскол объединению из-за темы Украины без поддержки Вашингтона. По его словам, источником единства ЕС являются американцы.

Шапиро подчеркнул, что европейцы всегда были «в слабой позиции, чтобы противостоять США».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Россиянина задержали на арендованном автомобиле с наркотиками на 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости