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15:17, 24 апреля 2025Мир

ЕС предрекли раскол из-за Украины без поддержки США

Аналитик Шапиро: ЕС не удастся сохранить единство по Украине без США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не удастся сохранить единство по Украине в случае выхода США из переговорного процесса по уреглированию украинского кризиса. Об этом заявил научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро, передает Financial Times (FT).

По словам эксперта, источником единства ЕС являются американцы. Он подчеркнул, что европейцы всегда были «в слабой позиции, чтобы противостоять США».

Ранее FT сообщало, что любые действия США по признанию полуострова Крым за Россией разрушат единство Евросоюза. По словам неназванного европейского представителя, любой шаг США по признанию Крыма российским или же требование к странам ЕС смягчить санкции против России разрушит единство Евросоюза.

Как отмечают авторы материала, требование администрации президента США Дональда Трампа об официальном признании Украиной полуострова за Россией в рамках возможного соглашения поставило Европу перед выбором: оставаться на стороне Киева или Вашингтона.

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