ЕС испугался признания США Крыма за Россией

FT: Действия США по признанию Крыма за Россией разрушат единство ЕС

Любые действия США по признанию полуострова Крым за Россией разрушат единство Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Ситуация выглядит совсем нехорошо. Любой шаг США по признанию Крыма российским или же требование к странам ЕС смягчить санкции против России разрушит единство Евросоюза (...). Некоторые чиновники выразили опасения, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения США подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами», — передает издание слова неназванного европейского представителя.

Как отмечают авторы материала, требование администрации президента США Дональда Трампа об официальном признании Украиной полуострова за Россией в рамках возможного соглашения поставило Европу перед выбором: оставаться на стороне Киева или Вашингтона.

Ранее стало известно, что чиновники Евросоюза опасаются срыва саммита НАТО в июне этого года из-за разногласий по Украине между США и странами объединения. При этом уточняется, что идея Трампа признать Крым частью России «застала врасплох» руководство ЕС, так как оно не хочет идти на этот шаг.