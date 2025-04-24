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09:44, 24 апреля 2025Мир

На Западе испугались нового саммита НАТО из-за Украины

FT: в Европе опасаются срыва саммита НАТО из-за разногласий по Украине
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются срыва саммита НАТО в конце июня этого года из-за разногласий по Украине между США и странами объединения. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа (...) подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня», — приводит издание слова источников.

При этом уточняется, что идея президента США Дональда Трампа признать Крым частью России «застала врасплох» руководство Евросоюза, так как оно не хочет идти на этот шаг. В то же время, подчеркивается, что в противном случае бюрократы боятся испортить отношения с Вашингтоном.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Трампа. Собеседник издания добавил, что этот вопрос является крайне напряженным в переговорах между Киевом и Вашингтоном.

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