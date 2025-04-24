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09:34, 24 апреля 2025Мир

ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

FT: ЕС донес до администрации Трампа, что не готов признать Крым российским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) донес до администрации президента США Дональда Трампа свою неготовность признать Крым российской территорией. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает газета The Financial Times (FT).

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — заявил один из собеседников издания, подчеркнул, что европейцы попробуют переубедить Трампа по данному вопросу.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о перспективе признания Крыма российским. «Я хочу, чтобы конфликт закончился. Я хочу заключить сделку и сохранить жизни», — сказал он.

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