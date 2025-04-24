Сотрудники аэропорта в Европе обнаружили безбилетного пассажира в фюзеляже самолета

Daily Mail: В аэропорту Бергамо в Италии пассажир спрятался в отсеке шасси

Сотрудники аэропорта в Европе обнаружили спрятавшегося в фюзеляже самолета безбилетного пассажира. Видео с места происшествия и его подробности публикует издание Daily Mail.

Как передает издание, мужчина, который, предположительно, не имеет итальянского гражданства, пробрался в отсек шасси, пока самолет готовился к вылету из Бергамо, Милан. Его обнаружил пилот и передал сообщение службе безопасности.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как неизвестного пассажира достают из отсека в фюзеляже и уводят по взлетно-посадочной полосе. Нарушителя задержали и доставили в миграционную полицию для установления личности.

Отмечается, что если бы мужчину вовремя не обнаружили, он мог погибнуть. При этом на работу аэропорта инцидент никак не повлиял.