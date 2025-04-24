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12:21, 24 апреля 2025Путешествия

Фантомные метки появились на радаре самолета в небе над югом России

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре бизнес-джета на рейсе в Москву
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «Северо-Запад» в небе над югом России. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

23 апреля бизнес-джет Bombardier Global Express выполнял рейс из Геленджика в московский аэропорт Внуково. Во время полета в районе Ростова-на-Дону на радаре ТКАС возникли метки синего и желтого цвета.

Уточняется, что в тот момент лайнер летел на высоте более 4,5 тысячи метров. Пилот доложил, что система сработала ложно, а конфликтующих воздушных судов в тот момент рядом с джетом не было.

Ранее похожая ситуация произошла на борту российского Airbus, который летел из Турции. Метка, которая то появлялась, то исчезала, тоже возникла во время полета в районе Ростова-на-Дону.

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