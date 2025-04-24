Филолог предрекла изменение ударения в слове «звонит»

Филолог Каленчук предрекла изменение ударения в слове «звонит» на первый слог

Ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Об этом РИА Новости сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

По мнению эксперта, в том, что в настоящее время «налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"», нет ничего случайного. «За этим вариантом будущее, потому что все глаголы на "ить" последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — объяснила собеседница агентства.

Как утверждает филолог, движение в сторону изменения ударения уже началось, однако происходит оно медленно.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в течение последнего десятилетия люди во всем мире заметно поглупели. Так, регулярные исследования уровня грамотности, математических навыков и научных знаний, проводимые в разных странах мира, показали неуклонное ухудшение ситуации.