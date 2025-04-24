Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 24 апреля 2025Россия

Филолог предрекла изменение ударения в слове «звонит»

Филолог Каленчук предрекла изменение ударения в слове «звонит» на первый слог
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Parisa Dehghan / Unsplash

Ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Об этом РИА Новости сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

По мнению эксперта, в том, что в настоящее время «налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"», нет ничего случайного. «За этим вариантом будущее, потому что все глаголы на "ить" последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — объяснила собеседница агентства.

Как утверждает филолог, движение в сторону изменения ударения уже началось, однако происходит оно медленно.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в течение последнего десятилетия люди во всем мире заметно поглупели. Так, регулярные исследования уровня грамотности, математических навыков и научных знаний, проводимые в разных странах мира, показали неуклонное ухудшение ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Вероятность проведения выборов на Украине оценили

    Малышева обратилась к россиянам с депрессией с одной просьбой

    В США спрогнозировали действия Зеленского после критики Трампа

    Филолог предрекла изменение ударения в слове «звонит»

    Вступившую в ВСУ королеву красоты изнасиловали сослуживцы

    В России сообщили о планах Киева устроить кровавую провокацию для срыва переговоров

    Военный эксперт оценил перспективы ВСУ после освобождения Горнальского монастыря

    Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

    Депутат Рады оценил итоги встречи в Лондоне для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости