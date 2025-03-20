Люди поглупели

Financial Times: Исследования показывают, что люди во всем мире поглупели

В течение последнего десятилетия люди во всем мире заметно поглупели. Об этом пишет издание Financial Times.

Регулярные исследования уровня грамотности, математических навыков и научных знаний, проводимые в разных странах мира, показывают неуклонное ухудшение ситуации. Способности учащихся до 15 лет, оцениваемые по международной программе PISA, снижаются с 2012 года.

Похожая картина наблюдается и у взрослых. Согласно результатам опроса, проводившегося в рамках программы PIAAC, за десять лет грамотность выросла только в двух странах Организации экономического сотрудничества и развития: Дании и Финляндии. Математические навыки улучшились у жителей восьми стран из нескольких десятков.

По данным ежегодного исследования Monitoring the Future, которое проводится в США с 1975 года, старшеклассники все чаще жалуются, что не могут сосредоточиться и с трудом запоминают новые вещи. Доля участников опроса с подобными проблемами почти не менялась с 1990-х годов и начала стремительно расти в середине 2010-х.

Автор Financial Times отмечает, что ухудшение показателей началось еще до пандемии COVID-19. Он связывает его с распространением соцсетей, ростом популярности видеоконтента и падением интереса к чтению книг.

Ранее сообщалось, что средняя длина пенисов существенно увеличилась за последние десятилетия. В конечном счете эта тенденция может затруднить продолжение рода для обладателей особенно больших пенисов. По мнению ученых, это, в свою очередь, повлечет естественный отбор мужчин с пенисами меньшего размера.