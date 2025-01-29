Человеческим пенисам посулили большое будущее

Специалисты прогнозируют увеличение средней длины мужских половых органов в будущем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование, проведенное специалистами из Стэнфордского университета, показало, что средняя длина пенисов существенно увеличилась за последние десятилетия. С 1992 до 2021 года этот показатель вырос с 12,2 сантиметра до 15,24 сантиметра. Если так пойдет дальше, что к концу XXI века средний пенис будет иметь длину 21,6 сантиметра. «Настолько быстрые перемены говорят, что с нашими организмами происходит нечто очень серьезное», — полагает один из авторов исследования Майкл Эйзенберг.

Стэнфордские ученые связывают удлинение пенисов с влиянием внешних факторов, таких как сидячий образ жизни и загрязнение окружающей среды. В конечном счете эта тенденция может затруднить продолжение рода для обладателей особенно больших пенисов. Это в свою очередь повлечет естественный отбор мужчин с пенисами меньшего размера.

Профессор физической антропологии Саймон Андердаун сомневается, что в ближайшие несколько тысяч лет пенисы людей заметно эволюционируют. По его мнению, большая часть изменений в этой области будет не эволюцинной, а рукотворной. Он полагает, что в скором времени появится возможность модифицировать пенисы при помощи генной инженерии. Единственное, что для этого необходимо, — это достаточный спрос.

Канадский специалист по биоэтике Джордж Дворски считает, что подобные изменения не должны ограничиваться лишь длиной. Он надеется, что со временем в мужской половой орган можно будет встроить кнопку, отключающее поступление спермы. Подобное устройство могло бы стать идеальным противозачаточным средством.

Ранее врач-дерматолог назвала мужчинам несколько способов увеличить размер полового члена, а также о возможных рисках этих процедур. По ее словам, в этом помогут ботокс и инъекции собственного жира.