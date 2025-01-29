Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 29 января 2025Из жизни

Человеческим пенисам посулили большое будущее

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты прогнозируют увеличение средней длины мужских половых органов в будущем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование, проведенное специалистами из Стэнфордского университета, показало, что средняя длина пенисов существенно увеличилась за последние десятилетия. С 1992 до 2021 года этот показатель вырос с 12,2 сантиметра до 15,24 сантиметра. Если так пойдет дальше, что к концу XXI века средний пенис будет иметь длину 21,6 сантиметра. «Настолько быстрые перемены говорят, что с нашими организмами происходит нечто очень серьезное», — полагает один из авторов исследования Майкл Эйзенберг.

Стэнфордские ученые связывают удлинение пенисов с влиянием внешних факторов, таких как сидячий образ жизни и загрязнение окружающей среды. В конечном счете эта тенденция может затруднить продолжение рода для обладателей особенно больших пенисов. Это в свою очередь повлечет естественный отбор мужчин с пенисами меньшего размера.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Профессор физической антропологии Саймон Андердаун сомневается, что в ближайшие несколько тысяч лет пенисы людей заметно эволюционируют. По его мнению, большая часть изменений в этой области будет не эволюцинной, а рукотворной. Он полагает, что в скором времени появится возможность модифицировать пенисы при помощи генной инженерии. Единственное, что для этого необходимо, — это достаточный спрос.

Канадский специалист по биоэтике Джордж Дворски считает, что подобные изменения не должны ограничиваться лишь длиной. Он надеется, что со временем в мужской половой орган можно будет встроить кнопку, отключающее поступление спермы. Подобное устройство могло бы стать идеальным противозачаточным средством.

Ранее врач-дерматолог назвала мужчинам несколько способов увеличить размер полового члена, а также о возможных рисках этих процедур. По ее словам, в этом помогут ботокс и инъекции собственного жира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      В Госдуме указали путь к началу ядерной войны

      Появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки беспилотника

      На Западе предрекли катастрофу для Зеленского

      В российском регионе незаконную майнинг-ферму нашли при помощи дрона с тепловизором

      МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации России о катастрофе в Актау

      Володин прокомментировал слова Карлсона о покушении на Путина

      Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

      В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

      Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше