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15:21, 24 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ выявила задействованный в международном мошенничестве кол-центр

ФСБ: Под Пермью накрыли задействованный в международном мошенничестве кол-центр
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Пермском крае накрыли кол-центр, участники которого были задействованы в международной мошеннической схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, участники схемы убеждали россиян переводить деньги на подконтрольные банковские счета организаторам криминального объединения. Деньги поступали в криптовалюте иностранцам.

Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владикавказе раскрыли банду телефонных мошенников, переводивших украденные у россиян деньги на Украину. Группировка обманывала людей под видом сотрудников банков и спецслужб.

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