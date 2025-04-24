Генсек НАТО захотел повлиять на позицию США по конфликту на Украине

FT: Генсек НАТО Рютте намерен призвать США не оказывать давление на Киев

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон намерен призвать администрацию президента США Дональда Трампа не оказывать давление на Киев в вопросе мирных переговоров с Москвой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Главное послание — заставить американцев понять, что поставлено на карту», ​​— сказал один дипломат НАТО.

Источники издания заявляют, что Рютте попытается убедить администрацию Трампа в рисках одностороннего урегулирования конфликта, которое, по мнению дипломатов, может подорвать европейскую безопасность.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса посетит США 24 и 25 апреля.