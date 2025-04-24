Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 24 апреля 2025Мир

Генсек НАТО захотел повлиять на позицию США по конфликту на Украине

FT: Генсек НАТО Рютте намерен призвать США не оказывать давление на Киев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон намерен призвать администрацию президента США Дональда Трампа не оказывать давление на Киев в вопросе мирных переговоров с Москвой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Главное послание — заставить американцев понять, что поставлено на карту», ​​— сказал один дипломат НАТО.

Источники издания заявляют, что Рютте попытается убедить администрацию Трампа в рисках одностороннего урегулирования конфликта, которое, по мнению дипломатов, может подорвать европейскую безопасность.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса посетит США 24 и 25 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Россиянина задержали на арендованном автомобиле с наркотиками на 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости