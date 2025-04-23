Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 23 апреля 2025Мир

Генсек НАТО посетит США

Reuters: Рютте посетит США 24 и 25 апреля для встречи с Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Capital Pictures / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте посетит США 24 и 25 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на НАТО.

«Марк Рютте в четверг и пятницу посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем [США] Марко Рубио», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек альянса также проведет встречи с американским министром обороны Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности США Майком Уолтцем.

Ранее Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что вступление в Североатлантический альянс станет частью мирного соглашения с Россией. Однако по его словам, вопрос членства Украины в НАТО остается и будет оставаться на повестке дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    В продающихся на российских маркетплейсах кремах от прыщей нашли ядовитый компонент. Правда ли, что он вызывает рак?

    Британец провел отпуск с Талибаном и описал афганцев фразой «я был для них знаменитостью»

    Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

    Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

    Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

    На Байкале разлилось четыре тонны нефти

    Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

    Брокенский призрак появился в российском регионе

    В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости