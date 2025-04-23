Генсек НАТО посетит США

Reuters: Рютте посетит США 24 и 25 апреля для встречи с Рубио

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте посетит США 24 и 25 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на НАТО.

«Марк Рютте в четверг и пятницу посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем [США] Марко Рубио», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек альянса также проведет встречи с американским министром обороны Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности США Майком Уолтцем.

Ранее Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что вступление в Североатлантический альянс станет частью мирного соглашения с Россией. Однако по его словам, вопрос членства Украины в НАТО остается и будет оставаться на повестке дня.