Генсек НАТО ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс

Рютте: Украине не обещали, что вступление в НАТО будет частью мирного соглашения

Украине никогда не обещали, что вступление в НАТО станет частью мирного соглашения с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, сообщает агентство УНН во вторник, 15 апреля.

«Никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения», — сказал генсек НАТО.

При этом Рютте отметил, что вопрос членства Украины в НАТО остается и будет оставаться на повестке дня.

Ранее 15 апреля появилась информация, что генсек НАТО посетил Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего визита он отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине идут нелегко.