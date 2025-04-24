Глава Госдепа застал Британию врасплох

NYT: Рубио удивил главу МИД Британии Лэмми отказом от переговоров в Лондоне

Госсекретарь США Марко Рубио удивил главу МИД Великобритании Лэмми отказом от участия в переговорах по Украине в Лондоне. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Решение г-на Рубио об отмене визита застало британское правительство врасплох, по словам британского чиновника, который заявил, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми искренне ожидал приезда госсекретаря в Лондон», — утверждается в публикации.

По информации издания, отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа «возобновило опасения, что Украина и Европа маргинализируются», а американские власти ведут диалог в основном с Россией.

Ранее портал Axios сообщил, что глава Госдепа отказался участвовать в переговорах по Украине в Лондоне, так как Киев не собирался обсуждать предложения американского президента Дональда Трампа по мирному соглашению.