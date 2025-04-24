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08:45, 24 апреля 2025Россия

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для одной категории учеников

Музаев: Не считаем целесообразным отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рособрнадзор не считает целесообразным отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для победителей олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

«Существует миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего», — сказал он.

Музаев добавил, что от победителей олимпиад ведомство также не получало жалоб относительно проведения ЕГЭ.

Ранее президент России Владимир Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ. Согласно подписанному закону, абитуриенты со средним профобразованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.

ЖЗЛ
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