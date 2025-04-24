Глава Рособрнадзора ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для одной категории учеников

Музаев: Не считаем целесообразным отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

Рособрнадзор не считает целесообразным отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для победителей олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

«Существует миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего», — сказал он.

Музаев добавил, что от победителей олимпиад ведомство также не получало жалоб относительно проведения ЕГЭ.

Ранее президент России Владимир Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ. Согласно подписанному закону, абитуриенты со средним профобразованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.