Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ

Путин подписал закон о поступлении в вуз без ЕГЭ лишь на схожую программу

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз без Единого государственного экзамена (ЕГЭ) лишь на схожую программу. Документ с изменениями опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Инициатива было закреплено правило, по которому абитуриенты со средним профобразованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.

Еще раньше в Минобрнауки рассказали, что переход на новую систему высшего образования не коснется ЕГЭ.

В феврале был подготовлен проект, внедряющий в вузах России новую систему образования.