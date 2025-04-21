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16:46, 21 апреля 2025Россия

Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ

Путин подписал закон о поступлении в вуз без ЕГЭ лишь на схожую программу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз без Единого государственного экзамена (ЕГЭ) лишь на схожую программу. Документ с изменениями опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Инициатива было закреплено правило, по которому абитуриенты со средним профобразованием смогут поступить в высшее учебное заведение по результатам вступительных испытаний, если совпадает направление обучения.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.

Еще раньше в Минобрнауки рассказали, что переход на новую систему высшего образования не коснется ЕГЭ.

В феврале был подготовлен проект, внедряющий в вузах России новую систему образования.

ЖЗЛ
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