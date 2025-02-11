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15:04, 11 февраля 2025Россия

Минобрнауки подготовило проект о внедрении в России новой системы образования

Минобрнауки разработало проект о внедрении новой системы образования в вузах РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Минобрнауки России подготовило проект, внедряющий в вузах России новую систему образования. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков, его цитирует РИА Новости.

Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получению более конкретной специализации студентов. В России планируется создать единый уровень высшего образования, чтобы образовательное учреждение готовило конкретного специалиста, подчеркнул глава Минобрнауки.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Он уточнил, что аспирантура по новой модели образования станет отдельным видом профессионального образования, которое нацелено на подготовку научно-исследовательских кадров. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании». Документ вынесут на общественное обсуждения уже в этом месяце.

С 2025 года, как сообщалось ранее, из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования начнут упразднять понятие «бакалавр». Как обещал президент России Владимир Путин, переход к новой системы будет плавным, а никакой дискриминации уже получивших дипломы о высшем образовании не будет — все документы учтут при устройстве на работу и дальнейшей деятельности.

ЖЗЛ
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