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10:25, 12 апреля 2025Россия

В Минобрнауки высказались о ЕГЭ и переходе на новую систему образования

Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования не коснется ЕГЭ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Переход на новую систему высшего образования в России не коснется Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его цитирует РИА Новости.

«Нет, [на ЕГЭ] это никак не отразится», — сказал замминистра. Он добавил, что новая система не затронет и порядок предоставления квот в университетах. Специалисты, напротив, будут продолжать совершенствовать систему квот и повышать качество отбора.

Минобрнауки России уже подготовило проект, внедряющий в вузах России новую систему образования. Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получению более конкретной специализации студентов. В России планируется создать новый единый уровень высшего образования, чтобы образовательное учреждение готовило конкретного специалиста. Аспирантура по новой модели образования станет отдельным видом профессионального образования.

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