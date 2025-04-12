В Минобрнауки высказались о ЕГЭ и переходе на новую систему образования

Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования не коснется ЕГЭ

Переход на новую систему высшего образования в России не коснется Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его цитирует РИА Новости.

«Нет, [на ЕГЭ] это никак не отразится», — сказал замминистра. Он добавил, что новая система не затронет и порядок предоставления квот в университетах. Специалисты, напротив, будут продолжать совершенствовать систему квот и повышать качество отбора.

Минобрнауки России уже подготовило проект, внедряющий в вузах России новую систему образования. Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получению более конкретной специализации студентов. В России планируется создать новый единый уровень высшего образования, чтобы образовательное учреждение готовило конкретного специалиста. Аспирантура по новой модели образования станет отдельным видом профессионального образования.