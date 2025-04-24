Готовившие по заданию Украины теракт в Нижегородской области попали на видео

ФСБ показала ликвидированных иностранцев, готовивших теракт под Нижним

ФСБ раскрыла подробности о готовящих по заданию Украины теракт в Нижегородской области

Начало событий в новости ФСБ раскрыла подробности о готовящих по заданию Украины теракт в Нижегородской области

ФСБ показала ликвидированных иностранцев из Средней Азии, которые готовили по заданию Украины теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как двое мужчин с сумкой заходят на территорию предприятия. Затем показано, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят в здание. Также сняты кадры с двумя беспилотниками сине-желтого цвета.

По факту приготовления к диверсии возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что теракт готовили двое выходцев из Средней Азии. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.