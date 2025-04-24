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10:06, 24 апреля 2025Силовые структуры

Готовившие по заданию Украины теракт в Нижегородской области попали на видео

ФСБ показала ликвидированных иностранцев, готовивших теракт под Нижним
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла подробности о готовящих по заданию Украины теракт в Нижегородской области

ФСБ показала ликвидированных иностранцев из Средней Азии, которые готовили по заданию Украины теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как двое мужчин с сумкой заходят на территорию предприятия. Затем показано, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят в здание. Также сняты кадры с двумя беспилотниками сине-желтого цвета.

По факту приготовления к диверсии возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что теракт готовили двое выходцев из Средней Азии. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.

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