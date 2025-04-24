ФСБ раскрыла подробности о готовящих по заданию Украины теракт в Нижегородской области

ТАСС: Два выходца из Средней Азии, готовившие теракт под Нижним, нейтрализованы

Начало событий в новости Предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

Теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области по заданию Украины готовили двое выходцев из Средней Азии, они нейтрализованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигуранты — приверженцы идеологии запрещенной в России международной террористической организации. Они были нейтрализованные при попытке задержания.

По информации правоохранителей, на месте происшествия специалисты изъяли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Кроме того, силовики проверили их телефоны. Они обнаружили переписку с куратором и координаты тайника с оружием и средством поражения.

Ранее сообщалось, что они планировали осуществить диверсию при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.

