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09:55, 24 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности о готовящих по заданию Украины теракт в Нижегородской области

ТАСС: Два выходца из Средней Азии, готовившие теракт под Нижним, нейтрализованы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области по заданию Украины готовили двое выходцев из Средней Азии, они нейтрализованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигуранты — приверженцы идеологии запрещенной в России международной террористической организации. Они были нейтрализованные при попытке задержания.

По информации правоохранителей, на месте происшествия специалисты изъяли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Кроме того, силовики проверили их телефоны. Они обнаружили переписку с куратором и координаты тайника с оружием и средством поражения.

Ранее сообщалось, что они планировали осуществить диверсию при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.

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