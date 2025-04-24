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09:51, 24 апреля 2025Силовые структуры

Предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, диверсию планировали осуществить при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Атаку на предприятие по указанию куратора украинских спецслужб готовили два мигранта из Средней Азии. Оба являлись приверженцами идеологии международной террористической организации.

Оба оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы в ходе столкновения с российскими силовиками.

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