Предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, диверсию планировали осуществить при помощи FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Атаку на предприятие по указанию куратора украинских спецслужб готовили два мигранта из Средней Азии. Оба являлись приверженцами идеологии международной террористической организации.

Оба оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы в ходе столкновения с российскими силовиками.