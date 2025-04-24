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13:50, 24 апреля 2025Россия

Группа бородатых мужчин напала на россиянок за отказ в знакомстве

В Твери бородатые мужчины напали на отказавших им в знакомстве девушек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Группа бородатых мужчин напала на россиянок за отказ в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область», с которым связалась подруга россиянок.

Описанный горожанкой случай произошел в одном из кафе на Трехсвятской улице. Уроженцы одной из кавказских республик предложили девушкам познакомиться, однако получили отказ.

После этого незнакомцы начали более настойчиво предлагать пообщаться, утверждает девушка. В ходе завязавшегося конфликта двоих россиянок избили и разорвали на них одежду.

Позже один из кавказцев был задержан.

Ранее беременная жительница Хабаровска жестоко избила девушку из-за подозрений в связи с ее мужем. Во время потасовки россиянин наблюдал за происходящим и никак не реагировал на ситуацию.

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