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13:35, 20 апреля 2025Россия

Беременная россиянка жестоко избила девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем

Беременная хабаровчанка избила девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем
Екатерина Ештокина

Кадр: Телеграм-канал Baza

Беременная жительница Хабаровска жестоко избила девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во дворе ЖК «Вершины». На кадрах видно, как мужчина и женщина сидели на скамейке и общались. По информации местных журналистов, они были знакомы, однако любовных отношений между ними не было. Отмечается, что тогда мужчина попросил знакомую купить ему продукты, поскольку жена заблокировала его карту из-за конфликта.

Когда россияне общались, беременная жена мужчины выбежала из дома и побила женщину, не дав ей возможности подняться. При этом мужчина наблюдал за происходящим и не реагировал на ситуацию.

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По результатам осмотра врачей, у пострадавшей подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы. Она обратилась в полицию и зафиксировала побои.

Отмечается, что в эту же ночь муж беременной женщины избил ее.

Ранее в апреле российские школьницы избили поставленную «на счетчик» сверстницу и попали на видео.

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